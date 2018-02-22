Россия отправила в Донбасс 74-й конвой с гуманитарной помощью

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. МЧС России в четверг утром отправило 74-ю автомобильную колонну с гуманитарной помощью для жителей Донбасса, сообщил РИА Новости представитель Южного регионального центра МЧС России.

Формирование колонны из более 40 автомобилей прошло в населенном пункте Ковалевка Ростовской области. Жителям Донбасса они доставят свыше 430 тонн гуманитарных грузов — детские продуктовые наборы и медицинское имущество.

"Автомобильная колонна с гуманитарной помощью вышла в 3.40 мск из Донского спасательного центра МЧС России", — сказал собеседник агентства, уточнив, что автомобили следуют к российско-украинской границе. Таможенный досмотр грузов будет проводиться на пунктах пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган", после чего машины направятся в Донецкую и Луганскую области.

Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 25 января. Согласно утвержденному графику, очередной конвой должен отправиться в Донбасс в марте 2018 года. Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 73 колонны МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 73 тысяч тонн гуманитарных грузов.

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