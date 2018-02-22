США пока не решили, продлевать ли договор СНВ после 2021 года

ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США пока не приняли решение, будут ли они продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией после 2021 года, но намерены пока его выполнять, заявил РИА Новости зампомощника министра обороны США по вопросам ядерной и ракетной оборонной политики Роберт Суфер.

"Мы говорим в (ядерной) доктрине, что мы будем следовать договору. Но мы пока не приняли решения (о продлении)", — сказал Суфер, отвечая на вопрос, намерены ли США продлить данный договор еще на 5 лет до 2026 года.

ДСНВ, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.

Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок же действия самого Договора истекает в 2021 году.

США заявляют, что выполнили свои обязательства еще в августе 2017 года. Как сообщила официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт, США рассчитывают на продолжение выполнения Договора и полагают, что ДСНВ делает отношения с РФ более стабильными и улучшает безопасность США и их союзников.

В Москве же сообщили, что Россия не может подтвердить, что США полностью привели свои стратегические наступательные вооружения в соответствие с договором по СНВ.