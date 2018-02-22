"Поэт Майдана" раскаялась и попросила прощения у Донбасса и Одессы

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Поэтесса Евгения Бильченко, которая была активной участницей протеста на Майдане, раскаялась за события 2014 года и попросила прощения у Одессы и Донбасса. Об этом говорится в заявлении на ее сайте.

Бильченко пишет, что несет вину за то, что Запад использовал в своих целях "искренний порыв" украинских людей, что привело к гражданской войне, разрухе и неонацизму.

"Постепенно стало ясно, что Запад, ради эфемерного образа которого гибли люди на площади, не только не предпринимает сколько-нибудь весомых шагов против разгула украинского национализма, но и толеризирует его", — пишет она.

Запад, по словам Бильченко, используя двойные и тройные стандарты, захватил власть на Украине с помощью национализма и заставил страну ходить по замкнутому кругу "между фашизмом и либерализмом", который направлен против России.

Поэтесса уверена, что ее соотечественники выходили на площади в 2014 году ради свободы и защиты прав человека, однако в результате Украина стала одной из самых несвободных стран в мире.

Бильченко пишет, что побывав на востоке страны в качестве волонтера, она убедилась, что "Украина ведет гражданскую и гибридную войну против своего населения".

"Я обращаюсь к тебе, Европа, хочешь ли ты быть локальным транслятором глобального американизма и ждать, что такой же мир явится к тебе в дом? Ничего нет в бархатных революциях хорошего, кроме сердец тех первых вышедших на площадь людей, которых положили на алтарь олигархических интересов и которых я не могу ни забыть, ни предать, — остается только взять на себя вину. Мир, прости нас. Донбасс и Одесса, простите нас, мы не ведали, что творим, и только у Бога неведение является смягчающим обстоятельством", — заключает Бильченко.

Евгения Бильченко — украинская поэтесса, получившая известность после публикации стихотворения "Кто я?", посвященного событиям на Евромайдане. Была волонтером экстремистской организации "Правый сектор"*. Украинские СМИ называют Бильченко "поэтом Майдана".

* Запрещенная в России экстремистская организация