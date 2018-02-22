Пропавшая в Вене трехлетняя россиянка нашлась в Ливане

Девочка, якобы похищенная из гостиницы в Вене, со своим отцом в Ливане

Девочка, якобы похищенная из гостиницы в Вене, со своим отцом в Ливане

БЕЙРУТ, 22 фев — РИА Новости. Девочка из России, предположительно похищенная в Вене, нашлась в Ливане, сообщает корреспондент РИА Новости.

Ранее источник в российских правоохранительных органах сообщил, что похищение произошло 28 декабря прошлого года в отеле "Бьянка", девочку мог увезти отец-иностранец. Представитель управления земельной полиции Вены Ирина Штайрер сообщала РИА Новости, что полиция австрийской столицы не занимается делом о похищении россиянкм, постольку "речь идет о гражданско-правовом деле". СК РФ возбудил уголовное дело о похищении.

Корреспонденту РИА Новости удалось пообщаться с отцом ребенка Мажди Эль-Али Салу, который утверждает, что вывез девочку, так как ей по медицинским показаниям нужно жить в теплом климате, и его бывшая жена о его планах знала.

"Она общалась со мной. 28 декабря я ей сказал, что мы в Ливан едем. 29 декабря мы общались, я ей сказал, что мы в Ливане", — сказал Салу.

"Ливан гордится сильной медициной, образованием и банковской системой, и это можете проверить в интернете, хоть на сайте посольства РФ или МИД РФ… Она (девочка — ред.) наблюдается у хороших врачей, педиатрия хорошая, мы сделали рентген, представлю вам копии, все в наличии. Слава Богу, с легким все в порядке, ребенок поправляется, анализ крови сдали, воспалений нет. Все контролируется и состояние ребенка наблюдается", — объяснил он свое решение вывезти ребенка.