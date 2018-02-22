КИРКЕНЕС (Норвегия), 22 фев — РИА Новости, Анастасия Яконюк. Культурно-политический фестиваль "Баренц Спектакль" открылся в среду вечером красочным шоу с элементами футбола и рока в приграничном с Россией норвежском городе Киркенесе, передает корреспондент РИА Новости.

Футбол как культурный феномен

В этом году фестиваль проходит уже в 14-й раз. В Киркенес, население которого составляет примерно 3,5 тысячи человек, съезжаются художники, артисты, музыканты, а на этот раз даже футбольные фанаты из разных уголков мира. В этом году главной темой фестиваля стал футбол и чемпионат мира по этому виду спорта, который пройдет летом в России.

"Футбол объединяет людей всех социальных слоев, уровней культуры. Футбол — это культурный феномен, исторически несущий в себе множество пластов. Мы хотим посмотреть на футбол с разных сторон. И, наконец, футбол — это такой канал связи, через который можно донести идею до огромного количества людей", — рассказала РИА Новости арт-куратор фестиваля Люба Кузовникова.

Как поясняют организаторы, футбол — это игра, творческая природа которой опирается на идеал честной игры по правилам. Шоу открытия "Баренц Спектакля" под формулой "Рок+Футбол= Спектакль" прошло на площади в самом центре Киркенеса. "Инженеры человеческих душ" и первая рок-группа, выступившая в Северной Корее, Liabach выступили на монументальной ледяной сцене весом более ста тонн.

"Этот алтарь командного духа создан Педером Истадом и вдохновлен монументальной скульптурой соцстран, а также отсылает к трофею Кубка мира ФИФА", — поясняют организаторы. Под музыку с ледяного алтаря прошли футбольные танц-матчи. Под руководством хореографа Сигурда Йохана Хейде (Тромсё) футбольные команды девушек из Мурманска и Сёр-Варангера маршировали и танцевали, соперничали в игре и состязались друг с другом, напоминая о том, что футбол может как стирать границы, так и испытывать их на прочность.

Выставки, концерты и перформансы

В течение пяти дней посетителей фестиваля ждет насыщенная программа: например, они могут стать свидетелями необычных матчей трехстороннего футбола, где каждая игра станет комментарием к актуальным региональным проблемам. Пройдут премьеры фильмов, кинематографическая инсталляция на ледяных скульптурах.

Кроме того, организаторы открыли передвижную пограничную инсталляцию, созданную в поддержку бывшего пограничного инспектора Фруде Берга, который находится под стражей в СИЗО в Москве по обвинению в шпионаже. Привлечь внимание к истории Фруде организаторы надеются с помощью десяти пар пограничных столбов, на которых размещены истории "шпионов" времен холодной войны и фотографии самого Фруде.

Посетители фестиваля смогут утолить не только духовный голод. "По случаю фестиваля Народная кухня Тромсё стала Народной Баренц-кухней, куда приглашаются все желающие", — зазывают организаторы. До конца недели все желающие на городской площади смогут отведать "Баренц-суп". Кроме того, здесь развернется мини-рынок с местной продукцией.

Как говорят сами организаторы, "Баренц Спектакль" — это "культурно-политический коктейль, в котором замешаны современное искусство и музыка, семинары и дебаты, литература и архитектура, танец и перформанс, приправленные актуальными темами Севера и Баренцева региона". Фестиваль был основан в 2004 году и ежегодно становится ярким событием жизни Баренцева региона. В последние годы количество посещений достигает 11-12 тысяч.