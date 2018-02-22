Twitter объявил о мерах по борьбе с "ботами"

ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Американская интернет-компания Twitter объявила о мерах по борьбе с компьютерными "ботами", которые могут искусственным образом влиять на популярность записей в соцсети.

"Эти изменения являются важным шагом в предупреждении злонамеренной деятельности, направленной против важных обсуждений в Twitter, включая выборы в США и во всем мире", — говорится в заявлении на сайте компании.

Главным такими мерами стал запрет на одновременную публикацию одних и тех же или одинаковых по содержанию записей в нескольких аккаунтах, при этом по-прежнему разрешается цитирование записей (ретвит).

Впрочем, одновременный ретвит, как и простановка "лайков" также запрещены, как и любая форма автоматизации указанных действий, включая планирование.

Ограничения коснутся и сервиса TweetDeck: пользователи больше не смогут совершать действия одновременно с нескольких аккаунтов.

Внести необходимые изменения в работу пользователей компания требует до 23 марта — в противном случае аккаунты могут быть заблокированы.

США еще в 2016 году обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы. Расследование ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, а также члены конгресса. На прошлой неделе спецпрокурор предъявил обвинения 13 россиянам и трем фирмам из России, обвинив их в "сговоре против США" и "мошенничестве".

По данным следствия, обвиняемые использовали серверы в США для создания сотен аккаунтов в социальных сетях, таких как Facebook, Instagram, Twitter, чтобы создать видимость, что эти аккаунты контролируются людьми, находящимися в США. Таким образом эта группа пыталась повлиять на выборы, но повлиять на результаты голосования не смогла.

Социальные сети, включая Facebook и Twitter ранее обязались сотрудничать со следствием и принять меры по борьбе с использованием их сетей в преступных целях.

Москва неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".