ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США откажутся от планов размещения крылатых ракет морского базирования в ядерном оснащении, как это прописано в новой доктрине, если Россия будет соблюдать договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (договор РСМД), заявил зампомощника министра обороны по вопросам ядерной и ракетной оборонной политики Роберт Суфер.

"Мы говорим в доктрине, что если Россия начнет вновь соблюдать РСМД, начнет вести переговоры по сокращениям тактического ядерного оружия, если они изменят свое агрессивное геополитическое поведение на международной арене, то мы можем поговорить о крылатой ракете морского базирования, нам не нужно будет ее размещать", — сказал он, выступая на саммите по ядерному сдерживанию в Вашингтоне.

Суфер также выразил обеспокоенность тем, что Россия, по его утверждению, наращивает запасы нестратегического ядерного оружия. "Мы посмотрели на российскую стратегию, российскую доктрину, учения… и нам нужно что-то сделать, чтобы ответить на это, у нас не было выбора", — сказал он, говоря о новой ядерной доктрине.

Новая ядерная доктрина США

Ранее Пентагон обнародовал ядерную доктрину США, согласно которой Вашингтон сосредоточится на разработке ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, Соединенные Штаты продолжат модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики). Как заявляют в Пентагоне, США не намерены снижать порог применения ядерного оружия, а главной целью остается сдерживание как ядерных, так и неядерных "стратегических атак".

МИД России ранее заявил, что США вводят мировое сообщество в заблуждение, утверждая, что новая ядерная доктрина страны не понизит порог применения ядерного оружия. Напротив, применение "маломощных" ядерных боезарядов" существенно понизит "пороговые условия", что может привести "к возникновению ракетно-ядерной войны даже в ходе конфликтов малой интенсивности". Особую обеспокоенность у Москвы вызвали намерения США создать боеприпас "малой мощности" для крылатой ракеты морского базирования в ядерном оснащении и "облегченной" боеголовки для баллистической ракеты подводных лодок "Трайдент-II".

Договор РСМД

Договор РСМД был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, включая спровоцировавшие в 1962 году Карибский кризис ракеты Р-12 и Р-14 на Кубе.

В Москве утверждения о том, что Россия отказывается от дальнейших сокращений ядерных вооружений назвали "откровенной подтасовкой." Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Россия хочет сохранить договор о ликвидации ракет средней и малой дальности и готова договариваться с Вашингтоном по этому вопросу.