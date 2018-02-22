ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США откажутся от планов размещения крылатых ракет морского базирования в ядерном оснащении, как это прописано в новой доктрине, если Россия будет соблюдать договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (договор РСМД), заявил зампомощника министра обороны по вопросам ядерной и ракетной оборонной политики Роберт Суфер.
"Мы говорим в доктрине, что если Россия начнет вновь соблюдать РСМД, начнет вести переговоры по сокращениям тактического ядерного оружия, если они изменят свое агрессивное геополитическое поведение на международной арене, то мы можем поговорить о крылатой ракете морского базирования, нам не нужно будет ее размещать", — сказал он, выступая на саммите по ядерному сдерживанию в Вашингтоне.
Суфер также выразил обеспокоенность тем, что Россия, по его утверждению, наращивает запасы нестратегического ядерного оружия. "Мы посмотрели на российскую стратегию, российскую доктрину, учения… и нам нужно что-то сделать, чтобы ответить на это, у нас не было выбора", — сказал он, говоря о новой ядерной доктрине.
Новая ядерная доктрина США
МИД России ранее заявил, что США вводят мировое сообщество в заблуждение, утверждая, что новая ядерная доктрина страны не понизит порог применения ядерного оружия. Напротив, применение "маломощных" ядерных боезарядов" существенно понизит "пороговые условия", что может привести "к возникновению ракетно-ядерной войны даже в ходе конфликтов малой интенсивности". Особую обеспокоенность у Москвы вызвали намерения США создать боеприпас "малой мощности" для крылатой ракеты морского базирования в ядерном оснащении и "облегченной" боеголовки для баллистической ракеты подводных лодок "Трайдент-II".
Договор РСМД
В Москве утверждения о том, что Россия отказывается от дальнейших сокращений ядерных вооружений назвали "откровенной подтасовкой." Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Россия хочет сохранить договор о ликвидации ракет средней и малой дальности и готова договариваться с Вашингтоном по этому вопросу.