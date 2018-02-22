В Сети появилось видео последствий боев в "дебальцевском котле"

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Украинское агентство УНИАН опубликовало видео, полученное с беспилотника у города Дебальцево в феврале 2015 года.

На кадрах, снятых, по утверждению агентства, разведчиками ДНР, видны следы от разорванных снарядов и дымящиеся военная техника украинских силовиков.

Дебальцево в январе-феврале 2015 года стал эпицентром противостояния в Донбассе. Украинские силовики оказались в окружении ополченцев, при этом Киев не признавал такое положение вещей. Позднее власти Украины вынуждены были заявить о "плановом отводе частей" из города и его окрестностей.

По данным украинских военных, во время боевых действий в районе Дебальцево с 15 января по 18 февраля 2015 года более ста военнослужащих погибли, 270 были ранены.

Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал бои в районе Дебальцево переломным моментом в истории ЛНР. Освобождение города от агрессора, по его словам, объединило всех, кто был неравнодушен к судьбе Донбасса.