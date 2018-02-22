МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент подразделения американского автопроизводителя Ford Motor Company в Северной Америке Радж Нэр покинул свой пост после внутреннего расследования сообщений о его "неподобающем поведении", говорится в заявлении компании.

"Ford Motor Company объявляет, что исполнительный вице-президент компании и президент подразделения в Северной Америке уходит из Ford, решение вступает в силу немедленно. Решение было принято после недавнего внутреннего расследования, которое касалось сообщений о непозволительном поведении. Проверка установила, что поведение Нэпра не соответствовало кодексу корпоративной этики компании", — сообщается в заявлении.

Сам вице-президент Ford заявил, что сожалеет о "случаях, когда демонстрировал поведение, которое не соответствует принципам" компании.

Нэр возглавлял североамериканское подразделение Ford с 1 июня 2017 года. Как отмечает компания, о том, кто займет его должность, будет объявлено позднее.

Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер. Концерн, штаб-квартира которого находится в городе Дирборн, штат Мичиган, входит в двадцатку крупнейших корпораций США.