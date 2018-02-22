Число раненых при взрыве на пароме в Мексике увеличилось до 22 человек

МЕХИКО, 22 фев – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Число раненых при взрыве на пароме в Мексике увеличилось до 22 человек, при этом семеро их них – граждане США и 15 – мексиканцы, свидетельствует список пострадавших, полученный РИА Новости с места событий.

Среди пострадавших американцев — как минимум трое детей пяти, 12 и 14 лет. У них отмечены порезы и ссадины, следует из комментариев мексиканских медиков рядом со списком фамилий пострадавших.

Ранее сообщалось о 14 раненых. Информации о российских граждан среди пострадавших при взрыве нет, сообщила РИА Новости почетный консул РФ в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт.

По данным местного портала Codigo Quintana Roo, среди пострадавших также есть трое канадцев, однако в списке раненых они отсутствуют.