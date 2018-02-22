РИГА, 22 фев – РИА Новости. Задержание главы Банка Латвии Илмара Римшевича было обоснованным и нет причин говорить о том, что это дело является заказным, заявил в интервью программе "Сегодня вечером" на телеканале LTV7 генеральный прокурор Латвии Эрик Калнмейрс.

"Для начала уголовного дела было достаточно оснований. Информации о том, что это дело является чьим-то заказом, нет", — сказал генеральный прокурор.

Ранее стало известно, что Римшевич был задержан по подозрению в коррупции. Он подозревается в вымогательстве и получении взятки в крупном размере. Глава ЦБ отпущен под залог и временно отстранен от должности.

Следователи подозревают, что в Латвии действует организованная преступная группа, члены которой, используя служебное положение и политическое влияние, требовали взятки, в частности, у кредитных учреждений.

Ранее в США также заподозрили в отмывании денег латвийский ABLV Bank. Минобороны Латвии считает, что скандал в финансовом секторе может оказаться информационной кампанией против страны.