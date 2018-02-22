МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Полиция американского города Деленд, штат Флорида, задержала 15-летнего школьника, который пришел в учебное заведение с чехлом для мобильного телефона, похожим на оружие, сообщает газета Orlando Sentinel.

Инцидент произошел во вторник в школе DeLand High School. Один из учеников сообщил в администрацию, что видел школьника с розовым рюкзаком и предметом, похожим на розовый пистолет. Полиция оцепила здание школы, через 45 минут школьника задержали. Правоохранительным органам он сказал, что купил этот чехол в интернете для себя и своей девушки.

"(Ученик) заявил, что он знал, что приносить чехол в школу было ошибкой, но он сделал это вместе со своей девушкой, следуя моде", — цитирует издание заявление полиции.

По его словам, он никогда никому не угрожал и не публиковал угрожающих сообщений в социальных сетях. Школьнику были предъявлены обвинения в препятствии работы образовательного учреждения, через некоторое время после приезда родителей его отпустили.

Подобный инцидент, связанный с возможностью применения оружия, произошел также в школе недалеко от Питтсбурга, штат Пенсильвания. Администрация школы Wendover Middle School в среду отменила занятия из-за двух инцидентов, которые могли представлять опасность для школьников. По данным телеканала CBS, один из учеников школы был задержан в связи с тем, что, предположительно, угрожал устроить стрельбу в школе и ранить одну из школьниц. Кроме того, рано утром полиция получила сообщения о проникновении в школу неизвестного. Школьник, который пытался проникнуть в здание, заявил, что страдает сомнамбулическим расстройством.

В середине февраля в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами произошла стрельба, жертвами которой стали 17 человек. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Ранее адвокат Круза заявил, что его подзащитный намерен признать вину в том случае, если прокуроры не станут требовать для него смертной казни.