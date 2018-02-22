Родители Меланьи Трамп получили вид на жительство в США

ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Родители первой леди США Меланьи Трамп, уроженцы Словении Виктор и Амалия Кнавс, получили статус постоянных жителей США (гринкарту), сообщил в письменном заявлении в среду адвокат Кнавсов Майкл Уилдс.

Он отказался от каких-либо дальнейших комментариев.

Данное известие спровоцировало критику в адрес президента Трампа. Сейчас законные иммигранты имеют право подавать петицию на въезд в страну своих родственников, включая супругов, детей, братьев и сестер, а также родителей. Именно этой нормой действующего законодательства воспользовались родители Меланьи Трамп.

Однако сам Трамп заявляет, что нынешние правила приводят к неконтролируемой "цепной миграции", когда один иммигрант может привезти в США на законных основаниях неограниченное количество людей, пользуясь родственными связями. Президент США предлагает давать возможность иммиграции лишь супругам и детям, но не родителям или другим родственникам.

"Почти каждая семья в США связана с иммиграционными программами, которые Трамп хочет "убить", в том числе его (Трампа) собственная семья", — заявил по поводу предоставления гринкарты родителям Меланьи Трамп конгрессмен-демократ Луис Гутьерес.

Меланья Трамп — лишь вторая после Луизы Адамс жена президента США, родившаяся за рубежом. Кроме того, Меланья Трамп — первая супруга президента США, чьим родным языком не является английский, и первая супруга главы государства, которая стала натурализованной гражданкой США (по факту брака с гражданином США).