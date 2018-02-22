Мадуро хочет провести выборы президента и парламента 22 апреля

МЕХИКО, 22 фев – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро хочет провести 22 апреля вместе с выборами главы государства "мега-выборы" всех уровней законодательной власти, в том числе Национальной ассамблеи страны, законодательных собраний штатов и муниципалитетов.

"Нам нужно перенести на более ранний срок выборы, чтобы обновить все уровни власти и посвятить себя только работе. Я предлагаю парламентские мега-выборы, и мы пойдем на них с (оппозиционным блоком) "Круглый стол демократического единства" или без него", — заявил Мадуро в эфире местного телевидения.