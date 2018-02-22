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В мире

"Угроза для общества". Почему украинская армия убивает своих солдат

08:0022.02.2018
(обновлено: 08:01 22.02.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВоеннослужащие украинских вооруженных сил УкраиныВоеннослужащие украинских вооруженных сил Украины
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Антон Лисицын. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что в Донбассе еженедельно два-три украинских военнослужащих совершают самоубийство. Постоянно гибнут бойцы и командиры из-за неуставных отношений. Небоевые потери ВСУ, по словам прокурора, уже составили три полноценные бригады. РИА Новости рассказывает о том, во что превращается украинская регулярная армия.

Две бригады, три бригады…

С заявлением об эпидемии самоубийств в ВСУ военный прокурор Украины выступил в среду, 21 февраля. Он напомнил, что через боевые действия в Донбассе прошли почти полмиллиона украинцев. "Мировая статистика говорит, что до 80% из них имеют те или иные признаки посттравматического синдрома, который проявляется в жестокости в семье, агрессии и неприятии мирной жизни", — подчеркнул Матиос.

Об огромном числе наложивших на себя руки военных он говорит давно и регулярно. Так, в начале февраля прокурор заявил, что небоевые потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили около трех тысяч человек. Причем, по официальным данным Киева, за все время так называемой АТО украинские силовики потеряли 11 тысяч военнослужащих, из них погибшими — 2,5 тысячи.

Военнослужащие ВСУ. Архивное фото.
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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ВСУ накрыла "волна самоубийств", сообщили СМИ

"У нас около 10 тысяч санитарных и бесповоротных небоевых потерь. ДТП, пьянство, неосторожное обращение с оружием и так далее. Кричащий случай: выпил, и почему-то ему стукнуло в голову в палатке, где спали 13 человек, кинуть гранату в буржуйку. Тринадцать человек — одни убиты, другие искалечены", — привел пример главный военный прокурор.

И уточнил потери: "Три тысячи с чем-то — это погибшие, остальные (из 10 тысяч человек. — Прим. ред.) ранены". "Это три полноценные бригады", — подытожил Матиос.

CC BY-SA 4.0 / Matios.info / cropped a photoГлавный военный прокурор Украины Анатолий Матиос
CC BY-SA 4.0 / Matios.info / cropped a photo
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос

В октябре 2017-го он сообщал о еще больших потерях: "Я сейчас хочу озвучить страшную статистику, о которой никто не говорит. С 2014 года и до сегодняшнего дня в рядах Вооруженных силах Украины и остальных подразделений, которые защищают страну, погибло 10 тысяч 103 человека в результате безвозвратных и санитарных потерь, то есть не от боевых действий".

Военнослужащие вооруженных сил Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Боевые и небоевые: на Украине подсчитали потери в ВСУ

Тогда, правда, Матиос говорил "всего" о двух полноценных бригадах, которые были уничтожены "в результате того, что не выполнялись военные уставы и совершались преступления друг против друга". Погибших от неуставных отношений военный прокурор характеризовал как "высокомотивированных патриотов".

Сообщив, что 360 тысяч прошедших АТО украинцев страдают от посттравматического синдрома, чиновник возложил ответственность за это на киевские власти: "Государство потеряло кредит доверия среди общества в целом и среди военных в частности. Следовательно, народ уже не верит представителям власти, которых он выбирал, ведь государство как таковое пока что не может защитить своих людей".

"Личный состав употребляет спиртные напитки"

Министр обороны Степан Полторак спорить с прокурором не стал, списав все на халатность и злоупотребление спиртным: "Это бывает, когда люди умирают от болезней, бывает от нарушений мер безопасности. К сожалению, есть случаи, когда личный состав употребляет спиртные напитки".

Хотя данные о потерях, приведенные руководителем надзорного ведомства, резко отличаются от официальной статистики украинского Министерства обороны.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Фото : аккаунт Петра Порошенко в Twitter
Порошенко раскрыл боевые потери ВСУ за время операции в Донбассе

На запрос украинских СМИ Генеральный штаб ВСУ в январе 2018-го ответил, что в 2017-м по причинам, не связанным с боевыми действиями, в зоне АТО погибли всего 98 человек. В 2016-м — в два раза больше, то есть около 200. Но журналисты отметили, что военные предпочитают предоставлять не количественные данные, а процентные соотношения.  В общем, расхождение с Матиосом огромное.

CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Военнослужащие Вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Военнослужащие Вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе

В распоряжении телеканала "112 Украина" оказался документ с информацией о небоевых потерях ВСУ в январе 2018-го: 22 погибших. Из них половина — самоубийства.

Выводы из этого в Министерстве обороны делают неутешительные. В документе говорится о "невозможности достижения позитивных результатов в этом направлении".

Потенциальная угроза для общества

Ранее военные уже сообщали о вале "случайных" смертей среди бойцов и командиров ВСУ. В 2016-м, по признанию военного ведомства, небоевые потери превысили боевые. Если от огня ополченцев погибли 211 человек, то по другим причинам — 256. Самая распространенная причина небоевых потерь — суицид.

О том, что проблема самоубийств крайне серьезна, говорил и глава еще одного силового ведомства — министр внутренних дел Арсен Аваков. Он упомянул о 500 самоубийцах из бывших участников военной операции в Донбассе.

Украинские военные. Архивное фото
© AFP 2018 / Alexander Zobin
Министр обороны объяснил небоевые потери ВСУ болезнями и алкоголем‍

Аваков тоже затронул проблему адаптации в мирном обществе силовиков, прошедших Донбасс. "Общепризнанный международный стандарт по военным конфликтам — 90-95% участников боевых действий впоследствии имеют медицинские и социальные проблемы, а примерно у трети диагностируется посттравматический синдром, результатом которого нередко бывают самоубийства", — сослался глава МВД на мировой опыт.

Понятно: министру внутренних дел надо как-то объяснять рост преступности. А когда по стране гуляет неучтенное оружие из зоны боевых действий и сотни тысяч граждан страдают посттравматическим синдромом — можно умыть руки.

Выяснить у руководителей украинских силовых ведомств, сколько же на самом деле человек в армии и МВД погибли по небоевым причинам, сколько из них совершили самоубийство, невозможно. Высокопоставленные чиновники путаются в показаниях. И их резоны тоже понятны.

Военнослужащие вооруженных сил Украины во время военных учений. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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В ДНР рассказали, зачем Киев занижает боевые потери армии

Главный военный прокурор Анатолий Матиос, как и большинство украинских чиновников, успешно использует популизм для дальнейшей политической карьеры. Он без устали критикует и Киев, и генералов, обвиняя их в гибели "патриотов".

А Министерство обороны, в свою очередь, стремится скрыть действительное число потерь в пропагандистских целях.

Высокий уровень самоубийств и вообще небоевых потерь позволяет украинскому командованию замаскировать истинные данные о гибели военнослужащих в боях. Так что настоящую картину установить очень сложно — на обычное пропагандистское вранье накладываются ведомственные и политические интересы.

Украинский военный с секирой на бронемашине, архивное фото
© AFP 2018 / Anatolii Stepanov
СМИ: в Генштабе ВСУ говорят о пьянстве, психозах и дезертирстве солдат

В марте 2017-го много шума наделало выступление украинского хирурга Виктора Ловги, начальника отделения гнойной хирургии Военно-медицинского клинического центра Западного региона. Он заявил, что военные занижают данные о гибели военнослужащих в Донбассе. "Власти скрывают реальные потери, чтобы избежать паники. Когда я был в зоне АТО, в прессе писали, скажем, о пяти раненых, в то время как мы выносили с поля боя по 10-15 раненых за день", — признался Ловга.

Еще один скандал разразился в сентябре 2017-го. Тогда главный психиатр украинского Минобороны Олег Друзь сообщил, что "93% участников АТО являются потенциальной угрозой для общества и нуждаются в лечении". В военном ведомстве замечание специалиста учли и немедленно приняли меры. В том же месяце министр обороны Степан Полторак публично объявил об отстранении Друзя от занимаемой должности. Официальная причина кадрового решения — "неудовлетворительное выполнение служебных обязанностей".

CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Реабилитационный центр для военнослужащих Украины
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Реабилитационный центр для военнослужащих Украины

В июне 2017-го бывший заместитель военного прокурора Центрального региона Украины Анатолий Маркевич признал, что в некоторых случаях бойцов доводили до самоубийства в части или маскировали под суициды убийства. Странностей в таких делах действительно хватало.

Танк ВСУ. Архивное фото
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Управляя танком, пьяный механик ВСУ снес опору ЛЭП в Станице Луганской

В феврале 2017-го военнослужащий покончил жизнь самоубийством в поезде Мариуполь — Львов после телефонного разговора с родственниками. Он возвращался домой. В январе того же года боец полка специального назначения совершил самоубийство перед тем, как вновь отправиться в район так называемой АТО.

В том же месяце был найден мертвым капитан ВСУ, участник АТО Василий Хукало. К августу следствие пришло к выводу, что офицер покончил жизнь самоубийством. Однако журналисты выдвинули версию, поддержанную депутатом Рады Сергеем Каплиным, что Хукало был убит. Якобы капитан что-то знал о торговле оружием в части. 

Обычно украинские министры сообщают о различных "улучшениях", наступивших после и вследствие "революции гидности". Почему же, признавая эту проблему, силовики не жалеют черных красок в описании ситуации? Потому что на посттравматический синдром можно списать раздрай и бардак в армии, полиции и во всей стране.

"Бухаем, блюем, деремся"

Еще в 2016-м украинские журналисты задались вопросом: с чем связана волна суицидов и насилия среди военнослужащих? Выяснилось, что неуставные отношения в силовых структурах процветают просто потому, что большая часть армии ничем не занята. Один из бойцов 28-й бригады рассказал изданию "Страна" о реалиях так называемой антитеррористической операции. На линии разграничения находятся около 10% силовиков, остальные в тылу. "Вот там, в "АТОшном" тылу — дела плохи. Бухают в тылу и на блокпостах практически через одного. Поэтому те, кто служит на "передке", реально боятся попадать в тыл. Там скука и безнадега. График такой: бухаем, блюем, деремся, потом снова бухаем", — описывал военнослужащий будни украинской армии.

Один из украинских офицеров подтвердил слова бойца 28-й бригады: "Если официальная статистика ВСУ говорит о 10 погибших в результате обстрела, будьте уверены, что семь из них погибли в результате небоевых потерь — либо умерли от пьянства, либо было убийство "по неосторожности".

Солдаты ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
В Донбасс прибыла комиссия по дезертирам ВСУ, сообщила разведка ЛНР

С тех пор, судя по публикациям СМИ, ничего не изменилось. В январе в Житомирской области похоронили бойца 30-й бригады Андрея Власюка. Военные официально заявили, что военнослужащий покончил жизнь самоубийством. Родные Власюка рассказали журналистам, что погибший не рассказывал ни о каких конфликтах и делился планами на будущее. Семья подозревает, что бойца застрелил на передовой снайпер, а командиры инсценировали самоубийство, чтобы не признаваться в своих ошибках.

В феврале два украинских морпеха в ходе пьяного конфликта расстреляли четырех сослуживцев. Изданию "Вести" бойцы ВСУ рассказали, что пьянство среди участников АТО — обычное дело. "Командиры сами "на стакане". Надо просто навести порядок, в зоне АТО — страшный бардак. Власти, похоже, "забили" на армию", — процитировал сайт одного из украинских военнослужащих.

Украинские военнослужащие. Архивное фото
© AFP 2018 / Anatolii Stepanov
ЛНР: командование ВСУ пытается скрыть факты суицидов и дезертирства

В том же месяце контрактник, вернувшийся из зоны АТО, зарезал на остановке из-за бытовой ссоры прохожего.

"Под самоубийство можно списать практически все. Находят повесившихся со сломанными ребрами, застрелившихся восемь раз. Это вызывает в украинском обществе запрос на наведение порядка в силовых структурах, в частности в армии. А истории со вспышками насилия в армии доходят до общественности случайно. Та же история с морпехами, расстрелявшими сослуживцев. А если бы это не всплыло, по телевизору рассказали бы, что пришла с той стороны группа спецназа, и расстрелянные на самом деле пали смертью храбрых", — объясняет директор киевского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

Ужасающий уровень небоевых потерь в украинской армии министры и прокуроры продолжат обсуждать и дальше, списывая развал правоохранительной системы и узаконенную анархию на неустроенность в жизни ветеранов так называемой АТО и черствость общества.

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