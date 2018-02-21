БРЮССЕЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Евросоюз считает неприемлемыми нападения на здания Россотрудничества и российских банков в Киеве и ожидает принятия мер по предотвращению таких инцидентов в будущем, заявил РИА Новости представитель ЕС.

"Мы разделяем реакцию украинской администрации, такие действия неприемлемы. Мы ожидаем принятия мер по предотвращению повторения этих (инцидентов), а также проведения расследования для выявления и преследования виновных", — заявил представитель Евросоюза, пожелавший остаться неназванным, комментируя нападения на Россотрудничество и офис Сбербанка.

В субботу около 30 представителей радикальных националистических организаций ворвались в здание Россотрудничества в Киеве и устроили там погром. Посольство России в Киеве направило МИД Украины ноту протеста. В воскресенье члены националистической группировки "Организация украинских националистов" (Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии, ОУН-УПА, запрещена в РФ) забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве, также они побили окна в отделении украинской "дочки" Сбербанка и предприняли попытку разбить окна в здании "Альфа-банка". Как отметили в МИД России, вдохновить радикалов могло выступление президента Украины Петра Порошенко на конференции в Мюнхене, "которое изобиловало антироссийскими выпадами и содержало прямой призыв к "борьбе с российским флагом" по всему миру".