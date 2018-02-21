Нетаньяху заявил, что Израиль предотвратил десятки терактов по всему миру

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 фев — РИА Новости. Израиль помог предотвратить десятки терактов по всему миру, и готовившийся взрыв самолета в Австралии — лишь один из них, сказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Ранее в среду израильские военные сообщили, что прошлогодний замысел террористов из "Исламского государства*" (ИГ, запрещена в России) сорвали специалисты так называемого "подразделения 8200" — армейской радиоэлектронной разведки.

"Израильские разведслужбы предотвратили крушение австралийского лайнера — немыслимое человекоубийство, которое привело бы также к крупному сбою в работе мировой авиаотрасли. И это только одна из десятков террористических атак, которые мы сорвали по всему миру", — сказал Нетаньяху, выступая перед лидерами крупнейших еврейских организаций Америки.

"Я думаю, что израильская разведка заслуживает благодарности за защиту не только израильтян, но и множества гражданских лиц в разных уголках планеты", — добавил он.

Ранее премьер-министр говорил, что часть терактов, которые помог предотвратить Израиль, готовились в странах Европы, также предполагали использование гражданской авиации и могли стать самыми масштабными в истории континента.

* Запрещенная в России террористическая группировка.