Лавров прокомментировал идею создания Великой Албании

Герб Албании на одной из площадей в Тиране. Архивное фото

Герб Албании на одной из площадей в Тиране. Архивное фото

БЕЛГРАД, 21 фев — РИА Новости. Москва обеспокоена планами создания Великой Албании и пассивностью ЕС по этому поводу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.

"Конечно, нас не может не тревожить пассивность ЕС по поводу инициативы, которая прозвучала из Тираны о так называемой "Тиранской платформе", которая является неприкрытым призывом создания Великой Албании", — сказал он

"Примеров, которые тревожат, достаточно. Совсем недавно, когда в Македонии состоялись парламентские выборы, председатель парламента, избравшись на этот пост, вошел в свой кабинет и водрузил на свой рабочий стол албанский флаг. В Македонии", — сообщил Лавров.