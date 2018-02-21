Иванка Трамп возглавит делегацию США на закрытии Олимпиады в Пхенчхане

ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Дочь и советник президента США Иванка Трамп возглавит делегацию страны на закрытии Олимпиады в Пхенчхане 25 февраля, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"Иванка Трамп будет возглавлять делегацию на закрытии Олимпийских игр", — сказал представитель администрации.

По его словам, Иванка Трамп посетит церемонию закрытия, до этого у нее запланирован ужин с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Другая представитель администрации уточнила, что в делегацию войдут также сенатор от Айдахо Джим Риш, пресс-секретарь президента Сара Сандерс, а также начальник командования ООН и сил США в Южной Корее генерал Винсент Брукс и временный поверенный в делах США в Южной Корее Марк Кнаппер.

Первый представитель администрации затем отметил, что Иванка Трамп своим присутствием поддержит американских спортсменов и подтвердит союзнические отношения с Южной Кореей.