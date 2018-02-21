Иванка Трамп возглавит делегацию США на закрытии Олимпиады в Пхенчхане

ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Дочь и советник президента США Иванка Трамп возглавит делегацию страны на закрытии Олимпиады в Пхенчхане 25 февраля, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
"Иванка Трамп будет возглавлять делегацию на закрытии Олимпийских игр", — сказал представитель администрации.
По его словам, Иванка Трамп посетит церемонию закрытия, до этого у нее запланирован ужин с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
Другая представитель администрации уточнила, что в делегацию войдут также сенатор от Айдахо Джим Риш, пресс-секретарь президента Сара Сандерс, а также начальник командования ООН и сил США в Южной Корее генерал Винсент Брукс и временный поверенный в делах США в Южной Корее Марк Кнаппер.
Первый представитель администрации затем отметил, что Иванка Трамп своим присутствием поддержит американских спортсменов и подтвердит союзнические отношения с Южной Кореей.
Во вторник издание Politico, ссылаясь на слова юриста Джейми Горелика, сообщило, что у Иванки Трамп в резиденции президента США появится собственный кабинет и доступ к секретной информации. На фото: Иванка Трамп на совместной пресс-конференции президента США и канцлера Германии, 17 марта 2017 года.
Юрист Иванки Трамп утверждает, что дочь станет "глазами и ушами" президента и будет давать ему советы "по широкому спектру" вопросов. На фото: Иванка Трамп во время форума, посвященного разработке стратегии управления для должностных лиц, 3 февраля 2017 года.
Сразу после инаугурации Дональд Трамп сообщил журналистам, что Иванка может со временем перейти на работу в Белый дом. На фото: канцлер Германии Ангела Меркель и Иванка Трамп во время переговоров, 17 марта 2017 года.
Тогда же Трамп назначил мужа Иванки, Джареда Кушнера, своим старшим советником в Белом доме. На фото: Иванка Трамп и ее муж перед пресс-конференцией президента США и премьер-министра Японии, 10 февраля 2017 года.
Еще до переезда Трампа в Белый дом некоторые аналитики сходились во мнении, что Иванка может во время президентства отца "выполнять роль, схожую с ролью первой леди". На фото: Иванка Трамп слушает выступление премьер-министра Ирландии во время приема, посвященного дню Святого Патрика, в Вашингтоне, 16 марта 2017 года.
Именно Иванка принимала активное участие в кампании Трампа и произносила речи на митингах чаще, чем его жена Меланья. На фото: советник Белого дома Джаред Кушнер и его жена выходят из особняка Трампа Мар-а-Лаго в Палм Бич, 11 февраля 2017 года.
Еще до инаугурации отца Иванка приняла участие во встрече Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. На фото: Дональд Трамп с дочерью во время выступления в Trump Tower в Нью-Йорке, 11 января 2017 года.
После того как Трамп стал хозяином Белого дома, Иванка и ее муж переехали из Нью-Йорка в Вашингтон, где купили собственный дом. На фото: Иванка Трамп и ее супруг аплодируют речи президента США в Капитолии, 28 февраля 2017 года.
По данным СМИ, Иванка и ее муж Джаред Кушнер заблокировали проект указа, отменявшего запрет на дискриминацию геев и лесбиянок на рабочем месте. На фото: старший советник президента Джаред Кушнер и Иванка Трамп у Белого дома, 3 марта 2017 года.
Кроме того, Иванка и Джаред настояли на том, чтобы президент США отказался от идеи вывести страну из Парижского соглашения по климату. На фото: Иванка Трамп приветствует членов израильской делегации, прибывших на переговоры в Вашингтон, 15 февраля 2017 года.
Старший советник Белого дома Джаред Кушнер и Иванка Трамп с детьми спускаются по трапу борта номер один в Уэст-Палм-Бич, где проходила встреча президента США и премьер-министра Японии, 10 февраля 2017.
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