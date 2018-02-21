Силы безопасности Косово не должны превращаться в армию, заявил Лавров

БЕЛГРАД, 21 фев — РИА Новости. Силы безопасности Косово не должны превращаться в армию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.

"Мы приветствовали и одобрили посредническую миссию ЕС. Эта миссия была поддержана и в резолюции Генеральной ассамблеи ООН, и мы очень надеемся, что наши европейские коллеги из Брюсселя будут с полной ответственностью свою миссию выполнять. Пока, однако, тот диалог, который был завязан между Белградом и Приштиной и который принес некие договоренности, не может обеспечить выполнение этих договоренностей. Будь то решение о создании сообщества сербских муниципалитетов севера Косово, будь то решение о начале функционирования специального суда в Косово, будь то соблюдение принципа, закрепленного в ООН о том, чтобы силы безопасности не превращались в вооруженные силы, в полноценную армию", — сказал Лавров.

"Хотя мы на днях услышали заявление господина (президента самопровозглашенной республики Косово Хашима) Тачи о том, что вопреки всем тем договоренностям и тем позициям, которые европейские кураторы Сербии высказывают, он объявил о создании армии Косово. Я надеюсь, что в натовском Брюсселе и в евросоюзовском Брюсселе осознают всю опасность подобного рода попустительства таким настроениям коллег из Приштины", — подчеркнул он.