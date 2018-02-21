Саакашвили пообещал "скоро" вернуться на Украину

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал решение Государственной пограничной службы Украины о запрете въезда на территорию страны.

Как написал Саакашвили в Facebook, это решение было принято президентом Украины Петром Порошенко, который якобы испугался народных протестов.

"Нет уж, давайте называть вещи своими именами: меня выслал из страны обезумевший от страха барыга, что его и его банду отгонят от корыта, и он почему-то думает, что продержится еще три года", — заявил политик.

По словам бывшего президента Грузии, его высылка не избавит Украину от народного негодования. Действия властей он назвал "глупой ошибкой".

"Со мной или без меня, этой власти уже пришел конец, а я вернусь домой в Украину уже совсем скоро, намного, намного раньше, чем через три года. Может, принесу Петру Алексеевичу передачку в тюрьму в память о былых студенческих годах, я не злопамятный", — написал Саакашвили.

В среду стало известно, что Государственная пограничная служба Украины запретила Михаилу Саакашвили въезд на Украину вплоть до 2021 года. Адвокаты политика считают это решение незаконным и намерены обжаловать его.

В начале прошлой недели Саакашвили выслали с Украины в Польшу. Позже политик приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе.