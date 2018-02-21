Лавров: Россия может стать посредником в диалоге Белграда и Приштины

БЕЛГРАД, 21 фев — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что Россия может присоединиться к Евросоюзу и стать посредником в диалоге Сербии и косовских албанцев.

"Что касается диалога Белград-Приштина, мы, как я уже сказал, выразили доверие, в том числе через генеральную ассамблею ООН, Европейскому союзу", — заявил министр.

По его словам, если албанская сторона пожелает расширить число посредников в диалоге, то РФ "будет полагаться на мнение Сербии".

"Если будет сочтено, что в случае приглашения США можно будет пригласить и Российскую Федерацию, для обеспечения такого всеобъемлющего подхода к посредничеству, мы, безусловно, не останемся в стороне", — заявил Лавров журналистам в Белграде.

Президент Сербии Александр Вучич в начале 2018 года выразил готовность продолжить переговоры с косовско-албанскими властями и прийти к юридически обязывающему соглашению о нормализации отношений, согласно требованиям ЕС, если такое решение примет сербский народ. Однако Вучич выступил против безоговорочного признания провозглашенной в одостороннем порядке руководством в Приштине 17 февраля 2008 года независимости Косово.

Официальный Белград, не признающий косовский суверенитет, под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае простым гражданам в 2011 году был вынужден начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.

Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются Соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года. Сообщество должно было обладать собственной символикой, полномочиями в местном самоуправлении и другими атрибутами автономии. В результате отказа косовских депутатов ратифицировать соглашение и многочисленных инцидентов в парламенте и вокруг него, оно до сих пор не сформировано.