Небензя: РФ готова способствовать скорейшему завершению кризиса на Украине

ООН, 21 фев — РИА Новости. Россия заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине и готова этому способствовать, заявил постпред страны при ООН Василий Небензя.

"Россия прямо заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине и готова всячески способствовать этому", — сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН в среду.

"Однако пока Киев саботирует минский процесс и продает миру свою легенду о происходящем в стране, пока киевские власти пользуются в этом поддержкой своих покровителей, на конструктивное развитие событий надежды мало", — подчеркнул он.

Небензя обратил внимание, что встреча проходит в четвертую годовщину заключения соглашения о политическом урегулировании на Украине, которое подписали президент Виктор Янукович и лидеры оппозиции. "Напомню, что договоренность была попрана захватившими власть в Киеве оппозиционерами уже на следующий день при молчаливом непротивлении его гарантов", — отметил российский дипломат.