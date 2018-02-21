В ЛНР заявили о повторном обстреле украинскими силовиками жилого сектора

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (188)

Военнослужищие инженерной роты армии ЛНР во время работ по разминированию на линии разграничения в Луганске

Военнослужищие инженерной роты армии ЛНР во время работ по разминированию на линии разграничения в Луганске

ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Украинские силовики повторно обстреляли жилой сектор в населенном пункте Долгое самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее в Народной милиции ЛНР заявили о минометном обстреле Долгого со стороны силовиков 20 февраля. В результате обстрела были повреждены три дома и ранена мирная жительница.

"ВСУ не прекращают обстрел мирных граждан ЛНР. Так, в результате обстрела из БМП-2 с направления Лопаскино по населенному пункту Долгое в 18.40 вновь имеются разрушения и пострадавшие среди гражданского населения", — сообщил Марочко.

По предварительной информации, осколочное ранение плеча получила женщина 1964 года рождения, уточнил он.