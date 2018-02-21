Небензя попросил Хейли не называть российские власти "режимом Путина"

ООН, 21 фев — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя попросил американскую коллегу Никки Хейли не называть власти в стране режимом.

"Хочу напомнить постпреду Хейли — в России не режим, а законно избранный президент и назначенное правительство. Я бы попросил в будущем американскую делегацию соблюдать хотя бы элементарные дипломатические приличия. Кстати, в Сирии тоже законное правительство, нравится это кому-то или нет", — сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном уставу организации.

Таким образом дипломат ответит на слова Хейли о незаконности действий Москвы, Дамаска, Пхеньяна и Тегерана.

"Суверенные права нации являются фундаментальными. Но когда мы не соблюдаем принцип суверенитета, позволяя режимам Кима (Ким Чен Ына — Прим. ред.), (Башара) Асада и (Владимира) Путина действовать безнаказанно, все обстоит с точностью до наоборот", — заявила постпред.

По ее словам, Северная Корея продолжает развивать ядерную программу и угрожать соседям, Иран дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке, а Россия — на востоке Украины.

В своем выступлении она также отметила, что некоторые страны "часто ссылаются на суверенитет, чтобы оправдать свое поведение".

Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.