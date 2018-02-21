Власти Нигерии подтвердили исчезновение 46 школьниц после атаки боевиков

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Правительство Нигерии подтвердило, что 46 школьниц числятся пропавшими без вести после нападения боевиков террористической группировки "Боко Харам" на деревню в нигерийском штате Йобе, передает агентство Синьхуа.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что более 90 девочек пропали и могли быть похищены боевиками в результате нападения террористов на деревню Дапчи в понедельник.

Остальные школьницы, считавшиеся пропавшими, скрывались от боевиков, но уже дали о себе знать.

Полиция отвергает сообщения о том, что пропавшие девочки были похищены. "Я спросил директора школы, были ли случаи похищений или смертей, и она ответила, что нет", — заявил начальник полиции штата Абдилмалики Сунмону.

В апреле 2014 года боевики "Боко Харам" похитили 276 нигерийских школьниц в Чибоке на северо-востоке Нигерии. Главарь группировки предложил обменять девочек на всех арестованных боевиков, но правительство страны отказалось. В августе 2016 года боевики "Боко Харам" опубликовали видеозапись, на которой, по их заявлению, запечатлены живые заложницы. На опубликованных кадрах присутствовали не все школьницы. Боевики заявили, что остальные девочки погибли в результате авиаударов.

Более 20 из похищенных школьниц позже были освобождены при посредничестве Международного комитета Красного Креста. Остальные сбежали из плена самостоятельно или были вызволены. При этом 195 девушек числились пропавшими. В мае 2017 году власти Нигерии сообщили, что 82 похищенные школьницы были освобождены в обмен на боевиков "Боко Харам".

Действующая в Нигерии радикальная исламистская группировка "Боко Харам" выступает против западной модели образования и добивается введения шариата по всей стране. По данным правозащитных организаций, в связанных с боевиками "Боко Харам" насильственных акциях за восемь лет погибли около 20 тысяч человек.