Сенатор: власти СНГ не интересуются судьбой детей их граждан в Ираке

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Власти стран СНГ, граждане которых примкнули к запрещенной в России террористической группировке ИГ* и вывезли с собой детей, не интересуются судьбой этих детей, заявил член Совфеда, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

В среду он доставил в Москву из Багдада найденного властями Чечни после обращения дедушки дагестанского мальчика, чей отец, примкнувший к ИГ*, погиб, а местонахождение матери окончательно не установлено.

"Изначально мы привозили граждан СНГ, но нам запретили, потому что по российским законам мы не имеем право заниматься возвращением иностранных граждан, будь то Казахстан, Узбекистан или другие страны", — сказал журналистам Сабсаби.

По его данным, сейчас в Ираке находится не менее 10-12 ребятишек из Таджикистана, около 15 детей из Азербайджана. "Речь в этой ситуации только о детях, старшему из которых 7-8 лет. Посольства их стран не интересуются их судьбой, и мы стараемся хоть в чем-то помочь. Но если нет документов, подтверждающих, что ребенок имеет хотя бы одним из родителей гражданина России, мы ничего не можем сделать. Это горько, но это факт", — сообщил Сабсаби.

В начале августа 2017 года Кадыров опубликовал в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к запрещенной в РФ и ряде других стран террористической организации ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула.

На сегодняшний день более 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана.

Позже процедура возвращения россиян с территории Ирака, побывавших на территории ИГ*, осложнилась. Как сообщал Сабсаби, все находящиеся в тюрьмах российские женщины, начиная с 14 лет, обвиняются по двум статьям иракского законодательства — терроризм и незаконное пересечение госграницы Ирака. Их судьба определится после решения багдадского суда, уточнял сенатор.

* Запрещенная в России террористическая группировка.