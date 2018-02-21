В Испании рэпер получил три года тюрьмы за прославление терроризма в песнях

МАДРИД, 21 фев – РИА Новости. Испанский рэпер Хосеп Микель Аренас Бельтран (творческий псевдоним Valtonyc) проведет в тюрьме три с половиной года за прославление терроризма, угрозы известным политикам и королевской семье в своих песнях.

Предыдущее решение Национальной судебной палаты, вынесенное в прошлом году, подтвердил сейчас Верховный суд Испании, где певец попытался его обжаловать.

Рэпера признали виновным в угрозах, прославлении терроризма, унижении жертв терактов, а также оскорблении монархии. Суд посчитал, что в своем "творчестве" рэпер поддерживает террористические организации ЭТА (баскская террористическая организация) и GRAPO ("Группы патриотического антифашистского сопротивления первого октября"), оскорбляет бывшего главу государства короля Хуана Карлоса и членов его семьи, угрожает известным политикам.

В судебном решении приводятся некоторые строчки песен. "Бауса (бывший глава правительства Балеарских островов Хосе Рамон Бауса – ред.) должен умереть в газовой камере, но пойдет ли он? Этого мало, мы подожжем его дом, его аптеку", "Король Бурбон и его тусовки. Не знаю, охотился ли он на слонов или искал проституток, это вещи, которые невозможно объяснить", "Я бы убил Эсперансу Агирре (бывший председатель сообщества Мадрид – ред.), но прежде я бы заставил ее смотреть, как ее сын живет среди крыс", "Хочу передать испанцам послание надежды – ЭТА (террористическая организация – ред.) — великая нация", "Я кричу в казармах — Да здравствует ЭТА".

Сторона защиты настаивала, что речь идет о творчестве и свободе слова, а "язык рэпа – провокационный, аллегорический и символический". Адвокат певца Хуан Мануэль Оларьета заявил, что решение суда – "нарушение прав человека, которая предусматривает свободу выражения, свободу творчества". "Рэп никогда не может стать преступлением", — заявил адвокат. Он собирается обратиться в Конституционный суд Испании.

Это не первый приговор, вынесенный испанскими судами в отношении "творчества" певцов. Так в 2014 году Национальный суд приговорил к двум годам тюрьмы каталонского рэпера Пабло Аселя (также за прославление в своих текстах терроризма), однако он отбывал наказание условно.

В декабре прошлого года Национальный суд вынес приговор в отношении двенадцати рэперов группы "La Insurgencia" ("Восстание"), которые публиковали в Youtube песни в поддержку GRAPO и ЭТА. Рэперы приговорены к двум годам и одному дню заключения, а также штрафу в размере 4800 евро. Все материалы должны быть заблокированы и удалены. Кроме того, осужденные лишены права занимать любые государственные должности в течение девяти лет. Рэперы обжалуют приговор в Верховном суде, однако если он подтвердит решение Национального суда, то музыканты будут отбывать реальный срок, поскольку приговор превышает два года – до двух лет приговор, как правило, отбывается условно.