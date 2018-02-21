СМИ: Израиль помог предотвратить теракт на борту самолета в Австралии

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Израильская разведка помогла предотвратить теракт на борту самолета в Австралии в июле 2017 года, сообщает издание Ynetnews.

По информации издания, подразделение 8200 израильской разведки предоставило Австралии информацию о готовящейся атаке на борту самолета авиакомпании Etihad Airways в июле 2017 года.

В июле премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл заявил о раскрытии террористического заговора по уничтожению самолета.

По информации Тернбулла, в ходе рейдов в Сиднее были задержаны четыре человека. По словам премьера, сценарий возможной атаки вряд ли был спланирован террористом-одиночкой. Комиссар полиции Эндрю Колвин заявил, что задержанные мужчины, предположительно, связаны с заговором, "мотивированным исламизмом".