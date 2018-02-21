Советник Трампа рассказал, как США готовятся к войне в космосе

ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. США увеличивают финансирование космической обороны и, несмотря на то что не хотят войны в космосе, должны быть готовы к ней, заявил помощник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер на втором заседании Национального космического совета США, возглавляемого вице-президентом Майком Пенсом.

Милитаризация космоса запрещена международным Договором о космосе (1967).

"Космос сейчас наряду с землей, морем и воздухом стал боевым доменом и, пусть мы бы не хотели выводить конфликты в космос, Соединенные Штаты будут готовы на случай, если это произойдет", — сказал Макмастер.

Он добавил, что напряжение в космическом пространстве растет по вине "противников" США, но не назвал конкретные страны. При этом на днях глава американской нацразведки обвинил Китай и Россию в наращивании усилий по военному использованию космоса.

Советник президента рассказал, что предложенный президентом Дональдом Трампом бюджет на 2019 финансовый год предполагает увеличение финансирования космической обороны более чем на миллиард долларов, а в последующие пять лет — более чем на восемь миллиардов.