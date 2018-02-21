Порошенко ждет судьба Саакашвили, считают в ЛНР

ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Президента Украины Петра Порошенко ждет судьба экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, считает председатель народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики Денис Мирошниченко.

Ранее Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса во вторник. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории "оккупированными". МИД РФ назвал утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". В самопровозглашенной ЛНР назвали подписание президентом Украины закона о реинтеграции Донбасса запоздалой попыткой узаконить насилие в регионе, в ДНР — попыткой Киева узаконить применение армии против мирных жителей.

"Все те преступления, которые они делали за все эти годы с нашим народом, они в принципе их просто пытаются как-то легализовать и пытаются хоть как-то оправдать себя. Они увидели господина Саакашвили, который не может вернуться к себе в Грузию, потому что он там, по большому счету, преступник. И то же самое, я думаю, и господина Порошенко ждет. Придет время, и все ответят за те злодеяния, которые они сделали против народа", — заявил Мирошниченко, комментируя закон по Донбассу.

Представитель ЛНР добавил, что правительство Украины не намерено решать конфликт в Донбассе миром.

"Мне кажется, если бы Украина хотела бы выполнять минские договоренности и идти по пути мира, они бы убрали военных людей", — заявил он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.