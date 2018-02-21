"Испытательный полигон". Матиос предрек Украине судьбу Югославии

Украинские военные на бронетранспортере в районе Дебальцево, Донецкая область. Архивное фото

Украинские военные на бронетранспортере в районе Дебальцево, Донецкая область. Архивное фото

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Украина превратится в испытательный полигон для решения военных конфликтов в центре Европы, заявил в эфире телеканала "112 Украина" главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.

Свой прогноз чиновник объяснил подписанием "политически мотивированного" закона о реинтеграции Донбасса, который, по его мнению, будет иметь плачевные последствия.

По его словам, до этого такая судьба постигла Югославию.

Он добавил, что в случае введения миротворческой миссии ООН в Донбасс "голубые каски" будут действовать не по украинским законам, а по принципу экстерриториальности.

"Никто нигде и никогда не говорил, по какому принципу и по какому законодательству будет действовать миротворческий контингент", — заметил Матиос.

Во вторник президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. В нем Россия называется "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". Кроме того, документ позволяет узаконить применение армии на востоке страны без объявления войны.

МИД России неоднократно называл утверждения Киева об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". В самопровозглашенных ЛНР и ДНР подписание закона о реинтеграции Донбасса назвали попыткой украинского руководства узаконить применение армии против мирных жителей.