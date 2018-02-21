В Перу число погибших при падении автобуса в пропасть возросло до 35

МЕХИКО, 21 фев – РИА Новости. Пассажирский автобус упал в пропасть в Перу в среду утром, в результате чего погибли не менее 35 человек, сообщает МВД страны.

"Генерал Вальтер Ортис, глава полиции региона Арекипа, сообщил, что к настоящему моменту в ДТП погибли 35 человек и 20 ранены", — говорится в сообщении МВД.

По предварительным данным, водитель потерял контроль над управлением, и автобус съехал c Панамериканского шоссе. Автобус упал с высоты примерно 200 метров. Свои соболезнования семьям погибших уже выразил президент страны Педро Кучински.