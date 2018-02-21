Порошенко испугался за свою жизнь во время визита в Крым в 2014 году

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости. Петр Порошенко заявил, что во время посещения Крыма в 2014 году он столкнулся с "непосредственной угрозой его жизни".

"Я был окружен сначала несколькими десятками, а потом сотнями людей. Часть из них были провокаторами, которые пытались ударить, давить, угрожать мне. Часть людей встала на мою защиту. Я уверен, что в то время была непосредственная угроза моей жизни", — сказал президент во время допроса по делу бывшего украинского главы Виктора Януковича о госизмене.

Порошенко, который входил в число организаторов госпереворота на Украине, приехал в Крым 28 февраля 2014 года. Он подъехал к милицейскому оцеплению в нескольких десятках метров от парламента, вышел из машины и пытался пешком подойти к зданию Верховного совета.

Его окружила толпа митингующих, жители Крыма с криками "Бандеровец, вон отсюда!" попытались начать потасовку с политиком.

Милиционеры, дежурившие у входа в парламент, окружили Порошенко, чтобы защитить от толпы. Политик попытался пообщаться с митингующими, но его не захотели слушать и вытолкали вместе с кольцом окруживших его милиционеров за пределы прилегающей к парламенту улицы. После этого Порошенко сел в автомобиль и уехал.

В июне депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Наталья Поклонская заявила, что во время этого визита Порошенко "еле унес ноги" и вряд ли захочет возвращаться.