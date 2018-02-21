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В мире

Порошенко испугался за свою жизнь во время визита в Крым в 2014 году

Сюжет:
Дело Виктора Януковича (214)
17:2021.02.2018
(обновлено: 17:57 21.02.2018)
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© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкМилиционеры у здания Верховной Рады в Симферополе. 28 февраля 2014Милиционеры у здания Верховной Рады в Симферополе. 28 февраля 2014
© РИА Новости / Андрей Стенин
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КИЕВ, 21 фев — РИА Новости. Петр Порошенко заявил, что во время посещения Крыма в 2014 году он столкнулся с "непосредственной угрозой его жизни".

Президент Украины Петро Порошенко свидетельствует во время судебного процесса против бывшего президента Януковича в Киеве в режиме видеоконференции. 21 февраля 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Судья прекратил допрос Порошенко из-за вопросов защиты Януковича

"Я был окружен сначала несколькими десятками, а потом сотнями людей. Часть из них были провокаторами, которые пытались ударить, давить, угрожать мне. Часть людей встала на мою защиту. Я уверен, что в то время была непосредственная угроза моей жизни", — сказал президент во время допроса по делу бывшего украинского главы Виктора Януковича о госизмене.

Порошенко, который входил в число организаторов госпереворота на Украине, приехал в Крым 28 февраля 2014 года. Он подъехал к милицейскому оцеплению в нескольких десятках метров от парламента, вышел из машины и пытался пешком подойти к зданию Верховного совета.

Его окружила толпа митингующих, жители Крыма с криками "Бандеровец, вон отсюда!" попытались начать потасовку с политиком.

Активистка Femen около Верховной Рады, Украина
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
Раздень блондинку: голая грудь – пропуск на допрос Порошенко в Киеве

Милиционеры, дежурившие у входа в парламент, окружили Порошенко, чтобы защитить от толпы. Политик попытался пообщаться с митингующими, но его не захотели слушать и вытолкали вместе с кольцом окруживших его милиционеров за пределы прилегающей к парламенту улицы. После этого Порошенко сел в автомобиль и уехал.

В июне депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Наталья Поклонская заявила, что во время этого визита Порошенко "еле унес ноги" и вряд ли захочет возвращаться.

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В мире
Комментарии
14 пользователей оставили 14 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
a.g.321
Наблюдал сию картину. Никто, ни один человек не встал на защиту Порошенко, когда он в 2014 году приехал в Крым людей разводить своим враньём, и ему все окружающие впрямую сказали - вали отсюда к себе в Киев. Его охранник его быстренько в машину затолкал, пока ему там не навешали, и он по быстрому смылся оттуда.
17:51
21.02.2018
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Александр Григорьев
Жалко, что не сделали с ним то, что он впоследствии сделал с людьми Донбасса...
18:40
21.02.2018
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