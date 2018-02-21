Цены на сало на Украине обновили очередной рекорд

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. За прошедший год цена на сало на Украине выросла на 80%. Об этом председатель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко написал в Facebook.

Индекс так называемой мясной корзины, в которую входит по килограмму свинины, говядины, сала, куриной тушки и филе, а также вареной колбасы, вырос на 40%, сообщил Дорошенко. Цена этого мясного набора на конец января 2018 года составила 529 гривен.

Он отметил, что свинина подорожала на 55%, колбаса – на 34%, курятина – примерно на 30%, говядина – на 29%. Цена на сало продемонстрировала рекордные показатели роста: за год продукт подорожал на 32 гривны (до 72 гривен за килограмм).

"Продуктовая инфляция продолжает толкать вверх общую инфляцию в стране, и эта тенденция не изменится до конца 2018 года", — уверен Дорошенко.

Глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей предположил, что для того, чтобы исправить экономическую ситуацию, правительство "прибегнет к увеличению минимальной заработной платы и повышению социальных выплат".

"В то же время оно не предпринимает никаких шагов по ликвидации причин такого роста [цен], кроме заявлений", — подчеркнул Дорошенко.