Президент Украины Петро Порошенко свидетельствует во время судебного процесса против бывшего президента Януковича в Киеве в режиме видеоконференции. 21 февраля 2018

Президент Украины Петро Порошенко свидетельствует во время судебного процесса против бывшего президента Януковича в Киеве в режиме видеоконференции. 21 февраля 2018

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева досрочно закончил допрос президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене бывшего главы государства Виктора Януковича.

Порошенко выступал в суде как свидетель. На сам процесс он не пришел и отвечал на вопросы в режиме видеоконференции. В целом допрос длился около часа вместо запланированных полутора, гособвинение и защита задавали вопросы по полчаса.

При этом большинство вопросов защиты суд отклонил из-за того, что счел их чисто правовыми или не относящимися к делу. Последний вопрос адвоката Януковича Виталия Сердюка касался зимнего отдыха Порошенко.

Адвокат спросил об этом после того, как Порошенко заявил, что в 2014 году Верховная рада не отстраняла Януковича от должности, а всего лишь возложила обязанности главы государства на тогдашнего спикера парламента Александра Турчинова из-за того, что Янукович "пропал и не выходил на связь".

"Почему в то время, когда вы находились в зимнем отпуске и никто не знал, где вы находились на протяжении недели, не было принято никаких постановлений о вашем самоустранении?" — спросил Сердюк.

В ответ председательствующий судья Владислав Девятко заявил, что "защитники специально задают вопросы, которые не касаются данного уголовного производства", и прекратил допрос.

По данным СМИ, отдых на Мальдивах обошелся Порошенко по меньшей мере в 500 тысяч долларов. Позже журналист Михаил Ткач, рассказавший о каникулах президента в передаче "Схемы", сообщил, что после выхода программы в эфир ему угрожали.