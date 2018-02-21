В Нигерии более 90 школьниц пропали после нападения боевиков на деревню

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Более 90 школьниц пропали без вести после нападения боевиков террористической группировки "Боко Харам" на деревню в нигерийском штате Йобе, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"Надеюсь, моя дочь не одна из похищенных, мы узнали, что после переклички в школе более 90 девочек не нашли", — заявил агентству один из родителей.

Нападение на деревню Дапчи произошло в понедельник вечером. Боевики приехали на грузовиках и имели при себе крупнокалиберные пулеметы. Террористы сразу направились к школе и открыли огонь по находившимся внутри людям. Очевидец нападения заявил, что "видел, как девочки в трех автомобилях Tata плакали и кричали, они звали на помощь". Местные власти отрицают факт похищения, но, по словам источников, уже начали поисковую операцию.

В апреле 2014 года боевики "Боко Харам" похитили 276 нигерийских школьниц в Чибоке на северо-востоке Нигерии. Главарь группировки предложил обменять девочек на всех арестованных боевиков, но правительство страны отказалось. В августе 2016 года боевики "Боко Харам" опубликовали видеозапись, на которой, по их заявлению, запечатлены живые заложницы. На опубликованных кадрах присутствовали не все школьницы. Боевики заявили, что остальные девочки погибли в результате авиаударов.

Более 20 из похищенных школьниц позже были освобождены при посредничестве Международного комитета Красного Креста. Остальные сбежали из плена самостоятельно или были вызволены. При этом 195 девушек числились пропавшими. В мае 2017 году власти Нигерии сообщили, что 82 похищенные школьницы были освобождены в обмен на боевиков "Боко Харам".

Действующая в Нигерии радикальная исламистская группировка "Боко Харам" выступает против западной модели образования и добивается введения шариата по всей стране. По данным правозащитных организаций, в связанных с боевиками "Боко Харам" насильственных акциях за восемь лет погибли около 20 тысяч человек.