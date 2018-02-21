СТОКГОЛЬМ, 21 фев – РИА Новости, Людмила Божко. Суд назначил гражданину Швеции Леониду Карнюшину, который несколько раз в январе повредил дипломатическую собственность РФ в Стокгольме, судебно-психиатрическую экспертизу, сообщили РИА Новости в стокгольмском суде.

"Суд принял решение продолжить слушание 26 марта. Назначено судебно-психиатрическое исследование обвиняемого", — сообщили РИА Новости в суде после прошедшего заседания.

Карнюшина заключили под стражу 13 января. О нем стало известно в середине января после того, как в МИД России был вызван временный поверенный в делах Швеции в РФ, шведскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с отсутствием реакции на противоправные действия в отношении дипсобственности РФ.

По информации российского внешнеполитического ведомства, 6 января Карнюшин проломил на легковом автомобиле шлагбаум на парковке, а затем таранил ворота гаража служебно-жилого здания торгового представительства РФ. 8 января, управляя грузовым автомобилем, он повредил главные ворота административного здания торгпредства. 10 января Карнюшин незаконно проник на территорию посольства, позднее в тот же день он повредил установленное на территории торгпредства оборудование для видеонаблюдения.

Согласно заявлению МИД РФ, после каждого такого инцидента Карнюшин задерживался шведской полицией, которая, однако, его отпускала по прошествии нескольких часов.

Стокгольмская прокуратура обвиняет Карнюшина в злостном нарушении неприкосновенности жилища и незаконном проникновении (три случая), причинении ущерба (два случая) и в попытке насилия против служащего. Карнюшин, в частности, попытался атаковать одного из сотрудников следственного изолятора в Стокгольме.

Как сообщил 6 февраля МИД РФ, сожаление в связи с произошедшими в январе инцидентами выразила министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время телефонного разговора глава МИД Швеции Маргот Валльстрём.