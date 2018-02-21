В Польше не будут предъявлять обвинения по закону о холокосте до решения КС

ВАРШАВА, 21 фев – РИА Новости. Польские прокуроры не будут предъявлять обвинений по новому закону о Холокосте до вынесения решения Конституционным судом, заявил заместитель министра иностранных дел республики Бартош Чихоцкий в эфире телеканала TVN24.

В начале февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. Уже подписанный закон Дуда направил на рассмотрение в Конституционный суд.

"Не будут до момента рассмотрения Конституционным судом предъявляться обвинения прокурорские", — сказал Чихоцкий.

При этом замминистра отметил, что МИД будет реагировать своими инструментами на нарушения закона, например, на формулировки о "польских концлагерях".

"Мы говорим о реакции прокуроров. Как МИД, мы будем реагировать", — пояснил он.

В соответствии с новым законом наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание законом вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами. Согласно закону, наказанию подлежит тот, кто "публично, вопреки фактам, отрицает" перечисленные в нем преступления.

Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию на Украине, в Израиле, в США. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

Руководство Израиля, включая премьер-министра, президента и МИД, уже выразили несогласие с законом и потребовали его пересмотреть, обвинив авторов в покушении на историческую правду. Израильский мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", крупнейший в мире центр изучения истории Холокоста и сохранения памяти о его жертвах, пообещал продолжить выяснять "непростую правду" об отношении поляков к евреям в годы Второй мировой войны, несмотря на ограничения, вводимые Варшавой. Польша и Израиль создали специальные группы для работы над этим законом во главе с заместителями министров иностранных дел.