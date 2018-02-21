Климкин готов признать вину отдельных украинцев за Волынскую резню

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил на брифинге, что готов признать вину отдельных украинцев и преклонить колено перед поляками за Волынскую резню.

"У нас есть прошлое, которое имело очень позитивные моменты и очень трагические страницы. И это прошлое нельзя переписать путем принятия законов, это прошлое можно понять и осознать только путем исторического диалога. Мы за этот исторический диалог", — сказал министр.

"Как я всегда говорю нашим польским друзьям, я готов признать вину отдельных представителей Украины или подразделений в том, что они делали на Волыни. А вы готовы то же самое сделать? Я готов преклонить колено перед жертвами польской национальности, а вы готовы?.. Память и ее восприятие может быть либо совместным, либо мы будем играть в политическое игры, пытаясь построить свою собственную историческую реальность путем законов", — добавил он.

В последнее время между Варшавой и Киевом возникла напряженность, связанная в основном с разногласиями по вопросам исторической памяти. Польша осуждает позицию Украины по героизации Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА)*, а также критикует регулярные акты вандализма по отношению к польским памятникам на территории Украины.

Президент Польши Анджей Дуда недавно подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и обвинения польского народа в причастности к холокосту и пособничестве нацистам. Кроме того, польский сейм признал геноцидом Волынскую резню — массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершили украинские националисты во время Второй мировой войны.

Верховная рада осудила это решение. Кроме того, на Украине много критиковали и закон о запрете "бандеровской идеологии". А украинский Институт национальной памяти запретил проводить эксгумационные работы в селе Костюхновка на Волыни, где польские специалисты надеялись найти останки легионеров 1915-1916 годов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.