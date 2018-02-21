Американцы массово уничтожают оружие после стрельбы во Флориде, пишут СМИ

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Жители США сдают в полицию свое оружие или уничтожают его после стрельбы в школе во Флориде, жертвами которой стали 17 человек, сообщают американские СМИ.

Как сообщает телеканал KTVB , житель города Бойсе, штат Айдахо сдал в полицию три ружья. "Я просто не нуждаюсь в оружии в моем доме. Я не хочу ничего с ним делать теперь и призываю каждого сделать то же самое", — сказал мужчина. Когда американец пришел в полицию, стражи порядка уточнили, что они уничтожат полученное оружие.

По информации телеканала KMOV, житель Флориды также принес в полицию свой карабин AR-57. "Тому, кто не имеет жетона сотрудника правоохранительных органов, не нужен этот карабин", — заявил он.

Кроме того, СМИ опубликовали видео, на котором житель Нью-Йорка разрезает свою винтовку AR-15 циркулярной пилой. "Когда это (стрельба во Флориде — ред.) случилось, я сказал своей жене, что я бы с радостью отдал это оружие, если бы это спасло жизнь одного ребенка", — сказал он. Мужчина уточнил, что решил уничтожить, а не продать оружие, чтобы быть уверенным, что оно не попадет в плохие руки.

СМИ расходятся во мнении о том, кто стал инициатором этой акции, но отмечают, что все больше человек выступают в поддержку запрета на владение оружием.

Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами в минувшую среду, жертвами стрельбы стали 17 человек. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Ранее адвокат Круза заявил, что его подзащитный намерен признать вину в том случае, если прокуроры не станут требовать для него смертной казни.