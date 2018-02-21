Испания выдаст России бизнесмена, уличенного в хищении у предприятия ФСБ

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Генпрокуратура РФ добилась экстрадиции из Испании предпринимателя Михаила Лягина, которого в России обвиняют в хищении более 550 миллионов рублей, принадлежащих ФГУП ФСБ России в Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.

По его данным, согласованная с правоохранительными органами Испании и назначенная на 26 июля 2017 года передача Лягина конвою ФСИН России в аэропорту Мадрида не состоялась из-за приостановки дела судебными властями Испании.

"В настоящее время ФСИН и НЦБ Интерпола, МВД России, Генеральной прокуратурой РФ поручено осуществить прием Лягина М. И. от испанских компетентных органов, фактическая передача которого запланирована на 21 февраля 2018 года в аэропорту Мадрида", — сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, Лягин в 2011-2013 годах, занимая должности генерального директора либо директора ООО управляющая компания "Инвест-Виктория" в Сочи, используя свое служебное положение, преднамеренно не исполнил договорные обязательства по трем договорам подряда и похитил денежные средства, принадлежащие ФГУП "Кавказский ВСО" ФСБ России, на общую сумму более 550 миллионов рублей.

Кроме этого, обвиняемый совершил ряд финансовых операций и других сделок с целью легализации похищенных средств в сумме более 390 миллионов рублей.