СМИ: в Ираке предотвратили проникновение группы террористов ИГ* из Сирии

Сотрудник иракского спецназа стреляет по беспилотнику группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в России). Архивное фото

Сотрудник иракского спецназа стреляет по беспилотнику группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в России). Архивное фото

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Силы седьмой бригады народного ополчения Ирака в среду предотвратили проникновение группы террористов из Сирии на территорию страны, сообщается на официальном сайте ополчения.

"Силы седьмой бригады народного ополчения Ирака, расположенные на иракско-сирийской границе к западу от города Мосул, предотвратили операцию по проникновению группы террористов ИГ* (запрещенная в РФ террористическая группировка — ред), пытавшихся проникнуть на территорию Ирака", — говорится в заявлении ополчения.

Сообщается, что все террористы были ликвидированы.

Народное ополчение — "Аль-Хашд аш-Шааби" было сформировано преимущественно иракскими шиитами в 2014 году для противостояния группировке ИГ*, захватившей многие районы страны. В 2016 году президент Ирака Фуад Маасум подписал принятый парламентом закон, по которому ополчение вошло в состав вооруженных сил страны и стало подотчетным верховному главнокомандующему премьер-министру Хайдеру аль-Абади.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.