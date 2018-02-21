КИЕВ, 21 фев — РИА Новости. Национальный банк Украины (НБУ) считает целесообразным продлить санкции в отношении украинских "дочек" российских государственных банков, срок которых истекает в марте этого года, сообщил в среду директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.

Украина с 23 марта прошлого года сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.

"Есть потребность продлить (санкции)", — цитирует Ваврищука агентство УНИАН.