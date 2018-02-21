В Риме осквернили памятный знак в честь правоохранителей, убитых боевиками

РИМ, 21 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Неизвестные осквернили памятный знак, установленный в Риме в честь погибших от рук террористов сотрудников охраны лидера Христианско-демократической партии, бывшего премьер-министра Италии Альдо Моро, который был похищен активистами группировки "Красные бригады" в марте 1978 года.

В среду утром местные жители обнаружили на бетонном постаменте памятника нанесенную черной краской надпись "Смерть охранникам" и изображение свастики. Расследованием этого инцидента, имеющего явную политическую окраску, занимается столичная полиция.

Сама мемориальная плита с именами и фотопортретами пяти убитых экстремистами правоохранителей в настоящий момент находится на реставрации. На ней выбита надпись: "На этом месте 16 марта 1978 года пять человек, верных государству и демократии, были с холодной жестокостью убиты во время исполнения своего долга".

Мемориальный знак был установлен в 1979 году на римской улице Фани, где активисты "Красных бригад" похитили Моро, расстреляв при этом пятерых сотрудников его личной охраны. Сам знаменитый политик после 55 дней нахождения в заложниках был также убит террористами.

В последнее время на Апеннинах заметно участились проявления политического экстремизма. Выступая во вторник в Риме на представлении ежегодного доклада департамента информации по безопасности (Dis), координирующего деятельность национальных спецслужб, премьер-министр Италии Паоло Джентилони призвал "противостоять опасности внутренней радикализации с ее насильственной реакцией на социальные проблемы и практикой политического экстремизма".

На днях главы обеих палат национального парламента Италии Лаура Болдрини и Пьетро Грассо призвали распустить существующие в стране организации, связанные с фашистской идеологией. По словам Болдрини, в Италии множатся провокационные и насильственные акции со стороны неофашистских групп, и нельзя делать вид, будто ничего не происходит.