В Киеве заявили, что с начала конфликта в Донбассе задержали 11 россиян

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости. Одиннадцать граждан России были задержаны в Донбассе с начала военной операции, украинские суды вынесли в отношении них приговоры, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
"Военными спецслужбами были задержаны при различных обстоятельствах 11 граждан Российской Федерации, они установлены… В отношении всех обвинительные акты направлены в суд по статье "участие в террористических организациях", и вынесены приговоры, которые не отменены. То есть вся "линейка" украинского законодательства пройдена, и это документальные данные, позволяющие нам обращаться в международные судебные институты для подтверждения факта участия соседней страны в гибридной войне", — сказал Матиос в эфире телеканала "112 Украина" во вторник вечером.
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