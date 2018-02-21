Гавайи признали, что не готовы оперативно отреагировать на ракетный удар

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Власти Гавайев не готовы быстро отреагировать на ракетный удар, свидетельствует доклад министерства обороны американского штата по итогам расследования случая оповещения о ложной тревоге в январе.

В середине января среди жителей Гавайских островов было распространено сообщение, что в сторону штата летит баллистическая ракета, людей призвали как можно быстрее найти убежище и заверили, что это не учебная тревога. Позднее Тихоокеанское командование ВС США объявило, что это сообщение было отправлено по ошибке.

"Важно отметить, что гавайское агентство по ликвидации чрезвычайных ситуаций готово к немедленному ответу и оказанию поддержки округам Гавайев для обеспечения быстрого преодоления последствий природных и техногенных катастроф за исключением удара баллистической ракеты, способной переносить ядерный заряд", — говорится в докладе ведомства.

Документ также содержит перечень выявленных при расследовании проблем и список рекомендаций для их решения.

В частности, расследование показало, что сообщения о тревоге поступило не на все телефоны местных жителей. Некоторые районы вообще не получили уведомлений, а сайт агентства по ликвидации чрезвычайных ситуаций не справился с потоком обращений. Кроме того, правительственные чиновники не смогли скоординировать свои действия из-за перебоев в беспроводной связи.

Ведомство отметило необходимость в более качественной подготовке кадров и изменении плана учебных мероприятий для тренировки действий на случай чрезвычайного происшествия.