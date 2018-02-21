В США заявили, что военная помощь Украине не ограничится поставками Javelin

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости. Поставка противотанковых комплексов Javelin будет лишь частью военной помощи Киеву, заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в интервью изданию "Европейская правда".

Он напомнил, что во времена администрации Барака Обамы действовал запрет на поставки Киеву летального оружия.

"Администрация Трампа сняла это ограничение времен Обамы. Это расширяет возможности США по поддержке Украины. Да, Javelin будут частью такой помощи, но речь идет о значительно большей. Наша цель — восполнить пробелы в вооружении украинской армии, подняв способность ВСУ защищать свою территорию", — сказал Волкер.

Спецпредставитель уточнил, что США предоставят часть вооружения бесплатно, а то, что Киеву будет не хватать, он сможет купить.

В прошлом году Белый дом одобрил план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе 35 пусковых установок Javelin. Министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что достиг с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом "полного понимания" по этому вопросу и оружие будет передаваться "своевременно и очень продуманно".

Россия неоднократно предостерегала от поставок вооружений на Украину, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против высказалось и большинство европейских политиков: по словам бывшего председателя ОБСЕ, президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, это будет очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.