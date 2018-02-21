В США заявили, что военная помощь Украине не ограничится поставками Javelin

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости. Поставка противотанковых комплексов Javelin будет лишь частью военной помощи Киеву, заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в интервью изданию "Европейская правда".
"Администрация Трампа сняла это ограничение времен Обамы. Это расширяет возможности США по поддержке Украины. Да, Javelin будут частью такой помощи, но речь идет о значительно большей. Наша цель — восполнить пробелы в вооружении украинской армии, подняв способность ВСУ защищать свою территорию", — сказал Волкер.
Спецпредставитель уточнил, что США предоставят часть вооружения бесплатно, а то, что Киеву будет не хватать, он сможет купить.
Россия неоднократно предостерегала от поставок вооружений на Украину, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против высказалось и большинство европейских политиков: по словам бывшего председателя ОБСЕ, президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, это будет очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.