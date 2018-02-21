Эксперт объяснил, зачем Молдавия приобретает оружие НАТО

КИШИНЕВ, 21 фев – РИА Новости. Мирная и нейтральная Молдавия впервые за 27 лет приобретает летальное оружие по стандартам НАТО — за 11 миллионов евро. Военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко объяснил, почему это происходит.
В течение трех лет вся молдавская армия, которая сегодня в мировом рейтинге военной мощи вообще не значится, будет оснащена новейшим вооружением по стандартам НАТО. Американцы модернизируют военный аэродром в Маркулештах и полигон в Бульбоаке. Тратить деньги просто так на Западе не принято. За что же так дорого платят США, задается вопросом эксперт.
По его мнению, оружие в Молдавии имеет только один вектор применения. Для начала молдавские войска станут активнее участвовать в международных маневрах НАТО. Появится необходимость стандартизации по направлениям: организация войск, система управления, общее планирование. Выяснится, что полной синхронизации удастся достичь лишь внутри альянса. Рано или поздно нейтральную республику постараются втянуть в военно-политический блок.
Тем не менее, программа альянса "Атлантическая решимость" стартовала в 2014 году, а уже в 2017-м в Молдавии открылся Офис организации Североатлантического договора.
Хроленко подчеркивает, что Вашингтон и Брюссель постоянно расширяют военное присутствие в нейтральной Молдавии. В реновацию военной базы неподалеку от Тирасполя американцы за пять лет вложили 1,6 миллиона долларов, строительство продолжается. Эксперт предположил, что США планируют готовить здесь молдавский спецназ — на случай нового конфликта с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой.
Молдова с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства (IPAP), и программа рассчитана не на одно десятилетие. С 2009 года проводятся совместные молдавско-американские учения Joint Combined Exchange Training. И Брюссель уже признал, что молдавские войска приближены к функциональной совместимости с силами альянса.
Перспективные направления сближения Молдавии с НАТО — разработка стратегических документов для реформирования, военного планирования и формирования бюджета оборонной сферы, для совершенствования военного образования. Национальный военный институт и Учебный центр по поддержанию мира находятся под влиянием и контролем специалистов из Вашингтона и Брюсселя.
Если молдавские войска не подчиняются своему верховному главнокомандующему (а это избранный народом Молдавии президент Игорь Додон), возможно, они служат интересам какой-то иной страны, заметил эксперт.
В сложной обстановке президент Игорь Додон стремится быстрее ввести Молдавию в Евразийский экономический союз, укрепить взаимодействие с традиционно дружественными Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Россией. Прозападные представители правительства возражают: президент не является собственником страны. Премьер-министр Павел Филип прямо заявляет: если евразийский документ будет подписан, его не ратифицирует молдавское законодательное собрание.
Парламент и правительство откровенно мешают законно избранному президенту вести диалог с Россией, и продвигают интересы Североатлантического альянса (Building Integrity Programme), заключает эксперт.
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