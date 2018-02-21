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Эксперт объяснил, зачем Молдавия приобретает оружие НАТО

13:3221.02.2018
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© Fotolia / lexander PetrariВорота Кишинева, Республика Молдова. Архивное фотоВорота Кишинева, Республика Молдова. Архивное фото
© Fotolia / lexander Petrari

КИШИНЕВ, 21 фев – РИА Новости. Мирная и нейтральная Молдавия впервые за 27 лет приобретает летальное оружие по стандартам НАТО — за 11 миллионов евро. Военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко объяснил, почему это происходит.

Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Опрос: большинство граждан Молдавии выступили против членства в НАТО
Эксперт напомнил о заявлении министра обороны страны Еуджена Стурзы о том, что перевооружение армии стало возможным благодаря помощи стратегических партнеров: принципиальное решение принято в Вашингтоне, деньги тоже американские. Правда, Стурза ничего не сказал об испытаниях, которые ожидают молдавский народ на этом пути. Поскольку не Кишинев определяет, насколько далеко может зайти Североатлантический альянс в противодействии интересам России в Восточной Европе.

В течение трех лет вся молдавская армия, которая сегодня в мировом рейтинге военной мощи вообще не значится, будет оснащена новейшим вооружением по стандартам НАТО. Американцы модернизируют военный аэродром в Маркулештах и полигон в Бульбоаке. Тратить деньги просто так на Западе не принято. За что же так дорого платят США, задается вопросом эксперт.

По его мнению, оружие в Молдавии имеет только один вектор применения. Для начала молдавские войска станут активнее участвовать в международных маневрах НАТО. Появится необходимость стандартизации по направлениям: организация войск, система управления, общее планирование. Выяснится, что полной синхронизации удастся достичь лишь внутри альянса. Рано или поздно нейтральную республику постараются втянуть в военно-политический блок.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
© Фото : NATO photos
В Молдавии в начале декабря откроют бюро НАТО
Обозреватель Sputnik напомнил, что, по конституции, Молдавия имеет нейтральный статус. Более того, по данным социологов, большинство граждан республики выступают против вступления в НАТО. Президент страны Игорь Додон не раз заявлял: "НАТО — категорически неприемлемо".

Тем не менее, программа альянса "Атлантическая решимость" стартовала в 2014 году, а уже в 2017-м в Молдавии открылся Офис организации Североатлантического договора.

Хроленко подчеркивает, что Вашингтон и Брюссель постоянно расширяют военное присутствие в нейтральной Молдавии. В реновацию военной базы неподалеку от Тирасполя американцы за пять лет вложили 1,6 миллиона долларов, строительство продолжается. Эксперт предположил, что США планируют готовить здесь молдавский спецназ — на случай нового конфликта с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой.

Молдова с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства (IPAP), и программа рассчитана не на одно десятилетие. С 2009 года проводятся совместные молдавско-американские учения Joint Combined Exchange Training. И Брюссель уже признал, что молдавские войска приближены к функциональной совместимости с силами альянса.

Перспективные направления сближения Молдавии с НАТО — разработка стратегических документов для реформирования, военного планирования и формирования бюджета оборонной сферы, для совершенствования военного образования. Национальный военный институт и Учебный центр по поддержанию мира находятся под влиянием и контролем специалистов из Вашингтона и Брюсселя.

Если молдавские войска не подчиняются своему верховному главнокомандующему (а это избранный народом Молдавии президент Игорь Додон), возможно, они служат интересам какой-то иной страны, заметил эксперт.

Молдавско-американские учения Dragoon Pioneer 2017
© Фото : аккаунт Министерства обороны РМ в Facebook
Зачем Пентагон и НАТО окапываются в Молдавии
Он подчеркнул, что НАТО не играет заметной роли в процессе урегулирования Приднестровского конфликта, но в Брюсселе считают, что Москва должна вывезти из региона российские оружие и боеприпасы. При этом Пентагон намерен в разы увеличить запасы снарядов в Европе для сдерживания России. Хотя неизвестно, кто кого сдерживает. Российские военнослужащие-миротворцы находятся в Приднестровье с 1992 года, их присутствие обеспечивает в регионе стабильность, отмечает Хроленко.

В сложной обстановке президент Игорь Додон стремится быстрее ввести Молдавию в Евразийский экономический союз, укрепить взаимодействие с традиционно дружественными Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Россией. Прозападные представители правительства возражают: президент не является собственником страны. Премьер-министр Павел Филип прямо заявляет: если евразийский документ будет подписан, его не ратифицирует молдавское законодательное собрание.

Парламент и правительство откровенно мешают законно избранному президенту вести диалог с Россией, и продвигают интересы Североатлантического альянса (Building Integrity Programme), заключает эксперт.

Все новости Молдавии читайте на сайте Sputnik Молдова >>

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