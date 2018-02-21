В Анкаре заявили о гибели двух турецких военных на границе с Ираком

АНКАРА, 21 фев — РИА Новости. Двое турецких военных погибли, подорвавшись на установленной членами запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) мине-ловушке на турецко-иракской границе, сообщил в среду генштаб ВС Турции.

"Двадцать первого февраля в ходе операции, которая проходит в районе Шемдинли провинции Хаккари и на севере Ирака, два наших боевых товарища погибли при взрыве мины-ловушки, установленной членами сепаратистской террористической организации (РПК). Еще один наш товарищ был ранен", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.